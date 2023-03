Israele, Netanyahu cede e annuncia lo stop alla contestata riforma della giustizia (Di lunedì 27 marzo 2023) Travolto dalle polemiche, con il Paese nel caos, con scioperi e manifestazioni che si susseguono, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha annunciato lo stop all’iter parlamentare della contestata riforma della giustizia. In un discorso al Paese, il premier ha spiegato che sarà rinviata la seconda e la terza lettura della legge alla Knesset, mentre nel Paese dilagano le proteste. ”Ho deciso di sospendere l’avanzamento della legge in questa sessione della Knesset per dare tempo ai negoziati e all’accordo”, ha dichiarato Netanyahu. “Sto offrendo una vera opportunità per un vero dialogo, per raggiungere un accordo ampio”, ha aggiunto il premier. Che ha ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 marzo 2023) Travolto dalle polemiche, con il Paese nel caos, con scioperi e manifestazioni che si susseguono, il primo ministro israeliano, Benjamin, hato loall’iter parlamentare. In un discorso al Paese, il premier ha spiegato che sarà rinviata la seconda e la terza letturaleggeKnesset, mentre nel Paese dilagano le proteste. ”Ho deciso di sospendere l’avanzamentolegge in questa sessioneKnesset per dare tempo ai negoziati e all’accordo”, ha dichiarato. “Sto offrendo una vera opportunità per un vero dialogo, per raggiungere un accordo ampio”, ha aggiunto il premier. Che ha ...

