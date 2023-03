"Fuori Alfredo dal 41 bis". Hacker anarchici in azione in tutta Italia sulle tabaccherie elettroniche

(Di domenica 26 marzo 2023) «dal 41 bis», questa la scritta comparsa nella serata di oggi 25 marzo su un distributore automatico di sigarette di una tabaccheria di via Vittorio Emanuele a Bordighera in provincia di Imperia. Più a sud, a Viterbo un distributore ha cominciato a vendere sigarette a soli 10 centesimi a pacchetto. I segnali che continuano ad arrivare da diverse parti d’dimostrano come il circuito sia stato preso di mira dagliconprobabilità di frangia anarchica. Oltre ai pacchetti di sigarette, alcuni testimoni parlano anche di buoni Amazon emessi a pochi centesimi dai distributori. Il messaggio che chi ha provato ad acquistare un pacchetto di sigarette si è ritrovato davanti fa chiaro riferimento al terroristaCospito, in regime di 41 bis e in sciopero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... adpucci : RT @repubblica: Cospito, scritta sui distributori di sigarette: 'Fuori Alfredo dal 41 bis' - EmilioBerettaF1 : Cospito, scritta sui distributori di sigarette: 'Fuori Alfredo dal 41 bis' - repubblica : Cospito, scritta sui distributori di sigarette: 'Fuori Alfredo dal 41 bis' - Miti_Vigliero : Attacco hacker anarchico stasera alle 21.30 al distributore di sigarette dell’attività Tobacco Center di via Vitto… - DanieleDann1 : ?? «Fuori Alfredo dal 41 bis»: attacco hacker ai distributori dei tabaccai in corso. Messaggio sui display. #news… -

dal 41 bis", questa la scritta comparsa nella serata di oggi 25 marzo su un distributore automatico di sigarette di una tabaccheria di via Vittorio Emanuele a Bordighera in provincia di ...I fatti questa sera nella città delle palme. L'episodio segnalato ai ...dal 41 bis", recitava uno degli striscioni esposto dai manifestanti, che hanno intonato slogan quali "Tutte libere, tutti liberi" e "dal 41 bis". Una decina di anarchici è ...

Caso Cospito, corteo degli anarchici a Venezia: "Fuori Alfredo dal 41 bis" la Repubblica

Brescia – “Fuori Alfredo dal 41 bis”. E’ questa la scritta comparsa in serata su una serie di distributori automatici di sigarette in mezza Italia. L’allarme per quello che appare come un vero e ...(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Distributori di sigarette sotto attacco degli hacker solidali con Alfredo Cospito. In varie parti d'Italia sul video delle macchinette sono comparse scritte come "Fuori Alfredo ...