Turchia, colpo grosso in trasferta: Calhanoglu titolare 90? (Di sabato 25 marzo 2023) La Turchia vince 1-2 la prima sfida valida per le qualificazioni a Euro2024. Una vittoria importante per la nazionale di Hakan Calhanoglu, imiegato titolare per 90?. VITTORIA IN trasferta – Buona vittoria in trasferta per la Turchia che vince in casa dell’Armenia la prima sfida delle qualificazioni a Euro2024. A passare in vantaggio al 10?, però, è proprio l’armonia grazie all’autogol di Ozan Kabak. Al 34? Kokcu riporta il risultato in parità su assist di Onur Bulut. Nel secondo tempo ci pensa Karem Aktuecoglu a portare in vantaggio la Turchia sul punteggio 1-2. Novanta minuti in campo per il capitano Hakan Calhanoglu. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 marzo 2023) Lavince 1-2 la prima sfida valida per le qualificazioni a Euro2024. Una vittoria importante per la nazionale di Hakan, imiegatoper 90?. VITTORIA IN– Buona vittoria inper lache vince in casa dell’Armenia la prima sfida delle qualificazioni a Euro2024. A passare in vantaggio al 10?, però, è proprio l’armonia grazie all’autogol di Ozan Kabak. Al 34? Kokcu riporta il risultato in parità su assist di Onur Bulut. Nel secondo tempo ci pensa Karem Aktuecoglu a portare in vantaggio lasul punteggio 1-2. Novanta minuti in campo per il capitano Hakan. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Turchia, colpo grosso in trasferta: Calhanoglu titolare 90' - - DuilioCarpitel1 : @conteDartagnan L'aspetto più inquietante della questione PONTE SULLO STRETTO non è né il pericolo Mafia né quello… - DuilioCarpitel1 : @LucaBizzarri L'aspetto più inquietante della questione PONTE SULLO STRETTO non è né il pericolo Mafia né quello si… - Emanuele676 : @OfficinaTorino @nelloscavo @Avvenire_Nei La questione è ferma ALMENO dal tentato colpo di stato in Turchia. Forse… - LeibaParsec : @dariodangelo91 Possibili scenari nel caso Erdogan perda le elezioni in Turchia? Fara' il full matto in stile Trump… -