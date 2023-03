Processo privo di fondamento Open Arms | Gasparri difende Salvini

(Di sabato 25 marzo 2023) Ilfa ancora parlare di sé. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo. si deve ancorare nelin cui viene accusato di sequestro di persona per la vicenda legata alla Ong. In sua difesa arrivano anche le parole del senatore di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Maurizio. «Ha pienamente ragione. Ho seguito, come presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato e come relatore della vicenda, ogni dettaglio.non ha ragione, ha straragione». Così il senatore di Forza Italia e vicepresidente del Senato Maurizio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : 'Processo privo di fondamento'. #OpenArms, #Gasparri difende #Salvini #25marzo - RetwittL : RT @MariaRitaMilesi: insieme anche l'affetto che l'aveva accompagnato, e quando il malato descriveva l'evento nel modo piú completo possibi… - BertaIsla : RT @MariaRitaMilesi: insieme anche l'affetto che l'aveva accompagnato, e quando il malato descriveva l'evento nel modo piú completo possibi… - semprelibri : RT @MariaRitaMilesi: insieme anche l'affetto che l'aveva accompagnato, e quando il malato descriveva l'evento nel modo piú completo possibi… - SalaLettura : RT @MariaRitaMilesi: insieme anche l'affetto che l'aveva accompagnato, e quando il malato descriveva l'evento nel modo piú completo possibi… -

Altra aspetto da non trascurare il piano di ricostruzione,che dovrebbe concludersi in ... in particolar modo catanese, ancoradi un piano urbanistico dopo 60 anni e con una forte ......di un convegno tenutosi a Noto il 9 giugno 1996 dal titolo "Abuso sessuale sui minori e... nel corso delle indagini preliminari, benché non abbia carattere obbligatorio, in quantodi ...... intraprendendo uneducativo ed una quotidianità non di perfetto equilibrio tra i due come ...fare con il versamento dell'assegno (legittimo) di mantenimento dei figli e del coniuge (se...

Open Arms, Gasparri difende Salvini: processo privo di fondamento Il Tempo

«È una vergogna che si stiano spendendo soldi e si stia sprecando tempo per fare un processo privo di fondamento. È un’altra delle pagine oscure nella storia della Magistratura italiana che dovremo ...Processo Aste Ok, si prosegue. Respinta la richiesta di astensione dal presidente del tribunale di Avellino, Vincenzo Beatrice. Il processo relativo alle aste giudiziarie condizionate dai ...