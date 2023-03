Mes, la Ue in pressing sull’Italia ma Meloni ancora frena (Di sabato 25 marzo 2023) L'Unione europea fa sentire la pressione sull'Italia per la ratifica del Mes ma Giorgia Meloni ancora frena. A rilanciare il tema dell'ok di Roma è stato il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe arrivando questa mattina all'Eurosummit. "E' importante che andiamo avanti con la piena ratifica del Meccanismo Europeo di Stabilità, per assicurare che il Fondo di risoluzione unico abbia il supporto che è stato già concordato che debba avere", ha detto. Donohoe non ha citato l'Italia, ma il riferimento è chiaro dato che il nostro è l'unico Paese a non averlo ancora approvato. Più tardi, a una domanda precisa, il numero uno dell'Eurogruppo ha sottolineato che "il modo in cui ciò accadrà spetta al Parlamento italiano e, naturalmente, al Governo italiano". Ma deve essere chiaro "il valore della ratifica del trattato nel suo ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 25 marzo 2023) L'Unione europea fa sentire la pressione sull'Italia per la ratifica del Mes ma Giorgia. A rilanciare il tema dell'ok di Roma è stato il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe arrivando questa mattina all'Eurosummit. "E' importante che andiamo avanti con la piena ratifica del Meccanismo Europeo di Stabilità, per assicurare che il Fondo di risoluzione unico abbia il supporto che è stato già concordato che debba avere", ha detto. Donohoe non ha citato l'Italia, ma il riferimento è chiaro dato che il nostro è l'unico Paese a non averloapprovato. Più tardi, a una domanda precisa, il numero uno dell'Eurogruppo ha sottolineato che "il modo in cui ciò accadrà spetta al Parlamento italiano e, naturalmente, al Governo italiano". Ma deve essere chiaro "il valore della ratifica del trattato nel suo ...

