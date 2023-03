Matt Cardona | “Prima o poi tornerò in WWE | ma Zack Ryder è morto”

(Di sabato 25 marzo 2023), exin WWE, è da qualche anno uno dei nomi più richiesti del panorama wrestling americano. Da quando è stato licenziato dalla federazione di Stamford nel 2020, in pieno periodo Covid-19 e come la compagnia è solita fare ogni anno a cadenza regolare, ha iniziato a collaborare per grandi e piccole realtà: nel 2020, poco dopo il licenziamento, è apparso alcune volte in AEW; nel 2021 ha vinto l’Impact Digital Media Championship di Impact Wrestling mentre nel 2022 è riuscito addirittura a diventare NWA World Heavyweight Champion sconfiggendo Trevor Murdoch, anche lui ex WWE. Tuttavia, nonostante l’enorme successo in singolo rapportato al suo periodo in WWE, di recente ha dichiarato che in futuro prevede un ritorno alla compagnia che l’ha lanciato. Ecco le sue parole rilasciate a ...

Sono ormai diversi mesi che si parla del possibile ritorno di Matt Cardona (Zack Ryder) in WWE, ma almeno per il momento non è stato cosi. La moglie di Cardona, Chelsea Green è ritornata in ...Naomi is one of the most talented superstars on the roster, and I hope we get to see her in WWE again. Matt Cardona, AKA Zack Ryder, has been teasing his return to WWE for quite some time. The “Indy ...