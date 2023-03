Nuvole in testa, in radio il nuovo singolo di Ultimo: testo e significato (Di venerdì 24 marzo 2023) Da oggi venerdì 24 marzo è disponibile in radio il nuovo singolo di Ultimo “Nuvole in testa”, scritto e composto dall’artista stesso e contenuto nell’album “Alba”, il secondo prodotto dalla sua etichetta Ultimo Records, già certificato disco di platino e #1 in classifica FIMI/gfk per tre settimane consecutive.“Nuvole in testa” è un racconto nato durante un trasloco, una riflessione sorta tra gli scatoloni. Ultimo si fa portavoce della difficoltà che spesso riscontrano i più giovani nell’esprimere e far capire ciò che provano: “tu non sai cosa c’ho dentro” è uno dei versi più significativi dell’intera canzone. A luglio il giovane cantautore romano, 58 dischi di platino e 19 dischi d’oro, sarà protagonista del ... Leggi su zon (Di venerdì 24 marzo 2023) Da oggi venerdì 24 marzo è disponibile inildiin”, scritto e composto dall’artista stesso e contenuto nell’album “Alba”, il secondo prodotto dalla sua etichettaRecords, già certificato disco di platino e #1 in classifica FIMI/gfk per tre settimane consecutive.“in” è un racconto nato durante un trasloco, una riflessione sorta tra gli scatoloni.si fa portavoce della difficoltà che spesso riscontrano i più giovani nell’esprimere e far capire ciò che provano: “tu non sai cosa c’ho dentro” è uno dei versi più significativi dell’intera canzone. A luglio il giovane cantautore romano, 58 dischi di platino e 19 dischi d’oro, sarà protagonista del ...

