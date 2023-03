Miami Open, Jannik Sinner vince il match d’esordio (Di venerdì 24 marzo 2023) Miami – Esordio con vittoria per Jannik Sinner all’Atp 1000 di Miami. Reduce dalla semifinale a Indian Wells, l’altoatesino ha superato il serbo Laslo Djere, n. 58 del ranking ATP con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 20 minuti di gioco. Al terzo turno Sinner affronterà Dimitrov o Struff. (Ansa). (foto@supertennistv.it) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Sport, clicca su questo link Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 marzo 2023)– Esordio con vittoria perall’Atp 1000 di. Reduce dalla semifinale a Indian Wells, l’altoatesino ha superato il serbo Laslo Djere, n. 58 del ranking ATP con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 20 minuti di gioco. Al terzo turnoaffronterà Dimitrov o Struff. (Ansa). (foto@supertennistv.it) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Sport, clicca su questo link

Sinner non problem a Miami: è al terzo turno Esordio soft, anche se non proprio impeccabile, di Jannik Sinner nel "Miami Open", secondo ATP Masters 1000 stagionale (combined con il terzo WTA 1000 del 2023) dotato di un montepremi di 8.800.000 che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida.

ATP Miami: Shapovalov che fatica! Rublev e Ruusuvuori avanti in due set Cade Bautista Agut per mano del giovane finlandese. Avanti Rublev e Shapovalov Ad aprire il day 3 sul Grandstand al Miami Open presented by Itaù, è stata la sfida tra il beniamino di casa J. J. Wolf e il numero 6 del seeding, Andrey Rublev, all'esordio nel torneo avendo ricevuto un bye al primo turno.

Alcaraz re della palla corta: Guillermo Coria non ha dubbi La palla corta è uno dei colpi simbolo nel repertorio di Carlos Alcaraz. L'anno scorso al Miami Open presented by Itau ne ha giocate 50 e ha ottenuto 35 punti. E' anche grazie a questo colpo, uno dei più identificativi del suo completo repertorio tecnico, che ha conquistato il suo primo titolo Masters 1000.

ATP Miami: Sonego batte Thiem in due set e trova Evans al secondo turno

Tennis: Atp Miami, Sinner batte Djere e approda al 3° turno Miami, 24 mar. – (Adnkronos) – Jannik Sinner si qualifica al terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Miami (cemento, montepremi 8.800.000 dollari). L'azzurro, numero 11 del mondo e 10 del seeding, ha battuto il serbo Laslo Djere con il punteggio di 6-4 6-2.