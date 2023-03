Gnonto | «Nella ripresa abbiamo fatto vedere chi siamo Con un po’ di fortuna…»

(Di venerdì 24 marzo 2023) Willy, attaccante dell’Italia, ha parlato dopo la sconfitta degli azzurri contro l’Inghilterra: le sue dichiarazioni Willyha parlato della sconfitta dell’Italia contro gli inglesi a Rai Sport. SCONFITTA – «E’ stata una gara difficile. Loro hanno giocatori di qualità che ci hannosoffrire nel primo tempo, poichi». SI ASPETTAVA QUESTA INGHILTERRA – «Mi aspettavo questa partita, sono tra i migliori al mondo e si è visto. Ma anche noibene, con un po’ di». L’ITALIA NON CREDE NEI GIOVANI – «Non lo so, io sono contento della mia scelta e penso di aver dimostrato di essere un buon giocatore e di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #ItaliaInghilterra, le dichiarazioni post sconfitta di #Gnonto - tuttoatalanta : Italia, Gnonto: 'Nella ripresa fatto vedere di essere all'altezza. A Malta per vincere' - gif1093 : @soralhellas Politano sarà pure un mezzo giocatore come dici ma ne avevi di migliori? Berardi sembrava la buonanima… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ITALIA - Gnonto: 'Nel secondo tempo abbiamo dimostrato di essere all'altezza' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Gnonto: 'Nel secondo tempo abbiamo dimostrato di essere all'altezza' -

Commenta per primo L'attaccante dell'Italia Wilfriedha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta contro l'Inghilterra: 'E' stata una ... Abbiamo sofferto nel primo tempo ma...Pellegrini 6,5 : 45' incolori, si accenderipresa ed è il primo a creare azioni degne di nota per gli azzurri. Regala a Retegui un assist pregiato e prezioso (dal 69'6 : funziona il ...... è sua l'imbucata per Pellegrini che porta al gol di Retegui, matrequarti sbaglia spesso la ...6: prova ad accendersi e dà la sensazione di essere pericoloso. Le sue giocate però non si ...

Willy Gnonto nella storia dell’Italia: come c’è riuscito dopo aver ... Goal.com

Wilfried Gnonto ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta contro l'Inghilterra: "E' stata una partita difficile, loro sono un'ottima squadra con giocatori di qualità. Abbiamo sofferto nel ...Entrato nella ripresa di Italia-Inghilterra per provare a dare una mano ai compagni di squadra nel tentare di recuperare il doppio svantaggio, Wilfried Gnonto, attaccante Azzurro, è intervenuto ai ...