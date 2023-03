Baruchello e la pittura del Quattrocento

(Di venerdì 24 marzo 2023) Gianfrancoregalò a Luciana Castellina due carte ove aveva tracciato ad inchiostro di china certe minime figurine e certe parole in corsivo e pure vi aveva incollato, ma ritagliate first appeared on il manifesto.

In particolare il display riflette sul passaggio nella pratica di Echaurren dallaalla ... non ancora ventenne, disegna e dipinge ponendosi nel solco tracciato da Gianfranco, già da ..., cinema e produzione di libri sono solo alcuni dei linguaggi chesperimenta; a partire dalla seconda metà degli anni sessanta la sua attività rientra in quell'ambito che Enrico ...... soprattutto, con Marcel Duchamp che influenzerà moltissimo la produzione di. L'artista ... in maniera eclettica e atipica, strumenti e riferimenti multidisciplinari: non solo, ...