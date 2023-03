Si ritrova 15 anziani in casa a sua insaputa e uno muore | denunciata per abusi edilizi commessi da altri | la storia

(Di giovedì 23 marzo 2023) Affitta l’appartamento a cinque arzille signore e, 4 anni dopo, scopre che è stato trasformato in una RSA – senza averne i requisiti e i relativi permessi – dove, oltretutto, invece che cinque donne che dovevano dividersi le spese ci vivono ben 15, più madre e figlia, oltre a delle persone non ben identificate che si dovrebbero prendere cura di loro. Ma lanon ha lo spazio sufficiente per ospitare tutte queste persone. L’appartamento, infatti, nel 2019 viene affittato alle cinque donne, che si impegnano formalmente a usarlo per le loro esigenze di coabitazione, escludendo espressamente l’estensione adsoggetti e questo per “mutuo e reciproco interesse sociale ed economico”. In pratica, l’immobile viene affittato alle 5 anziane perché ne facessero uso come coabitazione privata, in modo da potersi mantenere ...

In pratica, l'immobile viene affittato alle 5 anziane perché ne facessero uso come coabitazione privata, in modo da potersi mantenere dignitosamente senza sopportare singolarmente il costo di un ...