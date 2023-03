Inzaghi, senza Skriniar e D’Ambrosio emergenza totale in difesa – TS (Di giovedì 23 marzo 2023) Simone Inzaghi potrebbe avere grandi problemi per quanto riguarda il reparto difensivo nerazzurro, viste le assenze di Skriniar e D’Ambrosio PROBLEMI – Milan Skriniar e Danilo D’Ambrosio potrebbero essere indisponibili per le prossime partite dell’Inter. Ma se il numero 33 dovrà scontare due giornate di squalifica per la rissa con Paredes dopo Inter-Juventus, per lo slovacco la situazione è leggermente più complessa. Skriniar è rientrato dal ritiro della Nazionale per una infiammazione al nervo del disco intervertebrale. Se non dovesse rivelarsi un problema serio, potrebbe rientrare già per il match contro la Fiorentina. PREVENZIONE – Inzaghi, nel frattempo, potrebbe essere costretto a far fare gli straordinari a Darmian, che agirà da braccetto destro nel caso in cui ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 marzo 2023) Simonepotrebbe avere grandi problemi per quanto riguarda il reparto difensivo nerazzurro, viste le assenze diPROBLEMI – Milane Danilopotrebbero essere indisponibili per le prossime partite dell’Inter. Ma se il numero 33 dovrà scontare due giornate di squalifica per la rissa con Paredes dopo Inter-Juventus, per lo slovacco la situazione è leggermente più complessa.è rientrato dal ritiro della Nazionale per una infiammazione al nervo del disco intervertebrale. Se non dovesse rivelarsi un problema serio, potrebbe rientrare già per il match contro la Fiorentina. PREVENZIONE –, nel frattempo, potrebbe essere costretto a far fare gli straordinari a Darmian, che agirà da braccetto destro nel caso in cui ...

