Galimberti: “La scuola è un disastro. Il problema? Solo un professore su dieci riesce ad essere empatico” (Di giovedì 23 marzo 2023) Alla presentazione del libro, a cura del giornalista del Corriere della Sera, Alessandro Vinci, dal titolo "Fiaccole, ma vasi", è intervenuto il filosofo Umberto Galimberti, autore di uno dei saggi all'interno della pubblicazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 marzo 2023) Alla presentazione del libro, a cura del giornalista del Corriere della Sera, Alessandro Vinci, dal titolo "Fiaccole, ma vasi", è intervenuto il filosofo Umberto, autore di uno dei saggi all'interno della pubblicazione. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Galimberti: “La scuola è un disastro. Il problema? Solo un professore su dieci riesce ad essere empatico” - Nino_Luca : Il filosofo #Galimberti : «La #scuola è un disastro, istruisce ma non educa» @AleVinci_ @RubbettinoBooks… - mindtapes : @alfo_lanzieri 7) serve più scuola pubblica che deve 'educare' (sì latino, no cose moderne) 8) le diseguaglianze cr… - AleVinci_ : Oggi a #Milano la prima presentazione di 'Fiaccole, non vasi': appuntamento all'EST di via Pietro Calvi 31 alle 18.… - ANPI_Scuola : RT @AlekosPrete: Anche quest'anno al Comune di Cremona è arrivata la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della messa in memoria di… -