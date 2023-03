“Cosa succede tra Luca e Ivana”. GF Vip, la scoperta su Onestini: il pubblico ora sa proprio tutto (Di giovedì 23 marzo 2023) In tanti al GF Vip 7 sono rimasti stupefatti dinanzi al riavvicinamento tra Luca Onestini ed Ivana Mrazova, poi la produzione del reality show ha deciso che lei avrebbe dovuto abbandonare la casa perché era stata semplicemente un’ospite per qualche settimana. Ma tra i due è rinato un rapporto che ha fatto sognare ad occhi aperti milioni di telespettatori. E adesso a rompere il silenzio su di loro è stata una persona molto vicina al gieffino, che ha detto la sua a proposito del legame tra i due ex. La speranza del pubblico del GF Vip 7 è che Luca Onestini ed Ivana Mrazova possano ritornare ad essere uniti sentimentalmente, una volta che le luci del programma si saranno spente e anche lui tornerà alla vita quotidiana. Ma c’è chi voleva sapere già ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 marzo 2023) In tanti al GF Vip 7 sono rimasti stupefatti dinanzi al riavvicinamento traedMrazova, poi la produzione del reality show ha deciso che lei avrebbe dovuto abbandonare la casa perché era stata semplicemente un’ospite per qualche settimana. Ma tra i due è rinato un rapporto che ha fatto sognare ad occhi aperti milioni di telespettatori. E adesso a rompere il silenzio su di loro è stata una persona molto vicina al gieffino, che ha detto la sua a proposito del legame tra i due ex. La speranza deldel GF Vip 7 è cheedMrazova possano ritornare ad essere uniti sentimentalmente, una volta che le luci del programma si saranno spente e anche lui tornerà alla vita quotidiana. Ma c’è chi voleva sapere già ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lmisculin : Cosa succede nel momento in cui una persona soccorsa sale a bordo della Geo Barents? Ne parliamo nel nuovo episodio… - SeaWatchItaly : Quasi una settimana fa 47 persone erano su un barchino in balia delle onde, in mezzo al Mediterraneo. Solo 17 si so… - AntoVitiello : #Ibrahimovic: 'Sono orgoglioso di entrare nella storia del #Milan. Cosa succede? Quando giochi da campione d'Italia… - lordbiron13 : @CottarelliCPI la stessa cosa succede alle battone, che strano ! - MIMoMA22 : RT @jacopo_iacoboni: pensate cosa succederebbe in Italia - cosa direbbero i talk show, gli 'esperti' italiani, - se palazzi con civili e ra… -