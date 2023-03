Calcio e integratori | tutto quello che c’è da sapere per un corretto utilizzo

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 23 marzo 2023) Il calcio è probabilmente lo sport più amato dagli italiani ma anche uno dei più praticati. Si parla spesso dell’di, se possono essere dannosi e quali siano i benefici ad essi legati. Nel calcio, come in altri sport, se ne fa verosimilmente molto uso e si può affermare che si rivelano davvero utili solo se abbinati a sane abitudini e ad una routine ben definita. Sul tema sicurezza si discute tanto, ma la verità è che il Ministero della Salute vigila e interviene quando un integratore si rivela potenzialmente dannoso. Al fine di chiarire al meglio tutti gli aspetti legati ad una corretta assunzione, Gensan, ha chiesto il contributo di Edoardo Tacconi, Dottore in Scienze della Nutrizione Umana e Scienze Motorie, Chinesiologo di base. L’esperto fornisce una serie di nozioni utili per chi pratica questo sport con l’obiettivo di ...