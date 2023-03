«Armageddon Time» | l’amarezza giovane del sogno americano

(Di giovedì 23 marzo 2023) «Sono ansioso di fare qualcosa di opposto al cupo e solitario vuoto del film che ho appena diretto», aveva dichiarato James Gray in un’intervista a «Deadline» nell’estate del 2020. Dopo first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ANSA_Lifestyle : #ArmageddonTime - Il tempo dell'apocalisse di #JamesGray arriva in sala con #Universal dal 23 marzo con un cast ecc… - fradanilo62 : Armageddon Time. Il tempo dell'Apocalisse - - Screenweek : #ArmageddonTime è l’eterno ritorno della Storia #recensione @LEEpedrazzi - sentieriselvagg : Ancora un grandissimo film di James Gray dove per la prima volta emergono i riferimenti a un cinema dei padri, come… - SilvSottile : Da domani al cinema #ArmageddonTime con #AnneHathaway #AnthonyHopkins presentato a #Cannes2022 e #RoFF17: -

C'è grande attesa per il nuovo film diretto da James Gray, presentato in concorso al Festival di Cannes 2022. La pellicola- Il tempo dell'apocalisse tratta la storia di Paul, il più giovane rampollo di una famiglia borghese del Queens, che si mette nei guai a scuola. Il protagonista fa amicizia con un ...Una storia di formazione ambientata nella New York degli Anni 80 tra Ronald Reagan e ...È da anni che cerchiamo di raccontare la grandezza di James Gray, forse riuscendoci solo in parte. Perché la verità è che ogni suo film ha il potere di smuovere un nucleo di emozioni sepolte, di far ...

Armageddon Time / Multisala Modena, Via S. Francesco D'Assisi 8/a ... Crushsite

Paul, bianco ed ebreo, e Johnny, afroamericano, sono due ragazzini divenuti amici nella New York razzista e classista degli anni Ottanta, pronti a cacciarsi insieme nei guai animati dai medesimi ...ROMA – Dopo la presentazione all’ultima Festa del Cinema di Roma, ‘Armageddon Time – Il tempo dell’apocalisse’ di James Gray (‘Civiltà perduta’ e ‘Ad Astra’) si prepara per il debutto al cinema. Da ...