Pichetto “Acqua è emergenza planetaria, non abbiamo fatto abbastanza” (Di mercoledì 22 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Sull’Acqua molto è cambiato in termini di conoscenze, strumenti e strategie. E’ evidente però che non abbiamo fatto abbastanza per combattere quella che, ancora oggi, resta una delle più gravi emergenze planetarie”. E’ uno dei passaggi dell’intervento del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, alla Conferenza sull’Acqua delle Nazioni Unite in corso a New York. Nel suo intervento il Ministro ha ricordato la prima Conferenza, che si svolse a Mar del Plata quasi mezzo secolo fa, quando “erano ancora forti gli echi della siccità che aveva colpito l’Africa e messo il mondo di fronte all’enormità di una vera e propria piaga dei nostri tempi”. “Nessuno – ha aggiunto il Ministro – può sentirsi estraneo a questa tragedia, in termini di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Sull’molto è cambiato in termini di conoscenze, strumenti e strategie. E’ evidente però che nonper combattere quella che, ancora oggi, resta una delle più gravi emergenze planetarie”. E’ uno dei passaggi dell’intervento del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto, alla Conferenza sull’delle Nazioni Unite in corso a New York. Nel suo intervento il Ministro ha ricordato la prima Conferenza, che si svolse a Mar del Plata quasi mezzo secolo fa, quando “erano ancora forti gli echi della siccità che aveva colpito l’Africa e messo il mondo di fronte all’enormità di una vera e propria piaga dei nostri tempi”. “Nessuno – ha aggiunto il Ministro – può sentirsi estraneo a questa tragedia, in termini di ...

