Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 marzo 2023)dailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da parte di Francesco Vitale conclusi colloqui Putin si filmati documenti per partnership globale la Cina Russia aperta colloqui di pace nato sto del merluzzo e cime più vicine in campo militare economico e politico il primo ministro giapponese a bucia il mondo intero e scioccato Dai fatti accaduti qui meloni in Parlamento prima del diritto a emigrare c’è quello non essere costretti a farlo il premier l’aula di Palazzo Madama per le comunicazioni del governo in vista del Consiglio Europeo del 23 e 24 Marzo prossimi dei temi economici all’energia Del sostegno militare all’ucraina alle questioni migratorie tanti i punti affrontati super bonus in arrivo nel mandamento che salva la cessione dei crediti Sara consentito al contribuente comunicare Fino al prossimo 30 novembre in sede di dichiarazione dei redditi e ...