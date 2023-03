Masters Miami 2023 | Zhizhen Zhang batte nettamente Mattia Bellucci nel primo turno delle qualificazioni

(Di martedì 21 marzo 2023) Brutta sconfitta perneldel1000 di. Sul cemento statunitense, l’azzurro classe 2001 non riesce mai a mettere in difficoltà il cinese(n.92 al mondo) e perde con un netto 6-1 6-3 in appena un’ora e 13 minuti di gioco. Pronti, via evola in pochissimo tempo sul 5-0.prova a scuotersi vincendo il game del 5-1, ma subito dopo il cinese tiene con grande facilità ildi servizio e conquista dunque ilset in 31 minuti. Sulle ali dell’entusiasmocomincia bene anche il secondo set e, dopo aver sprecato una palla break nel ...

SuperTennisTv : ?? @carlosalcaraz re di Indian Wells! ?? 3° Masters 1000: #Alcaraz e Nadal sono gli unici ad aver vinto almeno tre 1… - WeAreTennisITA : ?? 'Un torneo perfetto'. Così Carlos Alcaraz sul suo straordinario #BNPPO23, titolo numero otto in carriera, terzo M… - sportface2016 : #MiamiOpen | #Arnaldi e #Bellucci subito out al primo turno delle qualificazioni - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it : Masters 1000 di Miami, il sorteggio: #Sinner e #Alcaraz dalla stessa parte. Berrettini verso Medvedev - Gazzetta_it : Masters 1000 di Miami, il sorteggio: #Sinner e #Alcaraz dalla stessa parte. Berrettini verso Medvedev -

Non c'è un attimo per riposarsi. Il1000 dibussa alla porta e Carlos Alcaraz, appena risalito sul trono mondiale non può rilassarsi: se vorrà restare là in alto almeno fino all'inizio della stagione sul rosso, dovrà ...La carovana del tennis si è spostata dal deserto californiano alla ridente, dove si terrà il secondo1000 di una stagione che ci ha già riservato innumerevoli sorprese. Soprattutto sul ...Sorteggio1000: ecco gli abbinamenti degli azzurri Sono 32 le teste di serie nel tabellone a 96 giocatori del1000 di. La testa di serie N. 1 sarà il campione uscente ...

Qualificazioni amare anche nel Masters 1000 di Miami per Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci, che non riescono a superare il primo round del tabellone cadetto.Il tabellone del Masters 1000 che parte in Florida mercoledì potrebbe vedere un remake della semifinale tra Jannik e Carlitos ...