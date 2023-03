L'Inter sorride: niente nazionale per Skriniar. Torna a Milano a curarsi (Di martedì 21 marzo 2023) niente nazionale per Milan Skriniar. Il difensore nerazzurro, che da fine febbraio in poi ha giocato solo una manciata di minuti nella gara di ritorno degli ottavi di Champions contro il Porto a causa ... Leggi su gazzetta (Di martedì 21 marzo 2023)per Milan. Il difensore nerazzurro, che da fine febbraio in poi ha giocato solo una manciata di minuti nella gara di ritorno degli ottavi di Champions contro il Porto a causa ...

