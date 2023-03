Marvin Vettori non smette di cambiare

(Di lunedì 20 marzo 2023) Alla O2 Arena di Londra, in una bolgia che restituisce al combattimento la sua dimensione ancestrale, è andata in scena UFC 286, una card che ha segnato la chiusura della trilogia tra Leon Edwards e Kamaru Usman, oltre ad offerire intrattenimento di altissimo livello con il co-main event tra Justin Gaethje e Rafael Fiziev. Inoltre c’è stato il ritorno nell’ottagono di un solido, che ha superato Roman Dolidze al termine di tre difficili riprese. Si trattava della prima difesa titolata del beniamino di casa Leon Edwards, ormai simbolo della rinascita, dell’impresa impossibile, l’incarnazione di una specie di Rocky moderno (che poi è anche il suo soprannome). La terza battaglia tra Edwards e l’ex campione Kamaru Usman significava la definitiva risoluzione dei conti per capire chi fosse il campione dei Pesi Welter e, nonostante una buona ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lUltimoUomo : Quella di sabato notte si candida a migliore card dell'anno. - MaurizioFugatti : ??Nel weekend Marvin Vettori torna a vincere, confermandosi tra i primi 4-5 pesi medi al mondo???? E ora per Il fighte… - MMAitalyteam : Dopo UFC 286, chi sarà il prossimo per Marvin Vettori? Cannonier, Du Plessis, Pereira, Adesanya, Whittaker? Quale s… - ilpresidenthe : ?Marvin Vettori? - BarbySavino : RT @tuttosport: Marvin Vettori vince per 30-27 su Dolidze e riprende la corsa al titolo. Ieri sera è stata premiata la varietà dei colpi so… -

torna a combattere nell'ottagono in Ufc e non lascia scampo a Roman Dolidze: il fighter di Mezzocorona vince per decisione unanime. Una nuova versione del 29enne azzurro, che a furia di ...Gli highlights e le azioni salienti del match trae Roman Dolidze . L'italiano batte il georgiano per decisione unanime dopo tre round spigolosi. La svolta di strategia difunziona: tanti low kick che logorano il footwork di ...TRENTO .ha vinto sull'ottagono della O2 Arena di Londra . Il ribattezzato The Italian Dream si è imposto con verdetto unanime (29 - 28, 29 - 28, 30 - 27) su Roman Dolidze . Il trentino ha ...

Ufc, un Marvin Vettori tutto nuovo: torna e doma Dolidze grazie ai calci La Gazzetta dello Sport

Marvin Vettori torna a combattere nell'ottagono in Ufc e non lascia scampo a Roman Dolidze: il fighter di Mezzocorona vince per decisione unanime. Una nuova versione del 29enne azzurro, che a furia di ...