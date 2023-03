Serie A, Salernitana-Bologna 2-2 (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – La Salernitana non va oltre il 2-2 all’Arechi contro il Bologna. La squadra di Paulo Sousa sale così a 27 punti, mentre quella di Thiago Motta si porta a 37, dove aggancia il Torino. Primo tempo equilibrato con la Salernitana che in avvio che si rende pericolosa e trova il gol con Pirola. AL 7? su calcio d’angolo palla corta per Candreva che crossa benissimo in area dove Pirola di testa insacca per l’1-0. Il Bologna reagisce subito e trova il pareggio con Ferguson all’11: Kiriakopoulos dalla sinistra crossa in area, Ferguson prende il tempo a Lucumì e di testa trova l’angolino per l’1-1. Ad inizio ripresa la Salernitana alza i ritmi, sfiora il gol prima con Piatek e poi con Dia e va a segno al 64? proprio con Dia per il 2-1, con l’attaccante che approfitta di una mischia in area e di ... Leggi su italiasera (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – Lanon va oltre il 2-2 all’Arechi contro il. La squadra di Paulo Sousa sale così a 27 punti, mentre quella di Thiago Motta si porta a 37, dove aggancia il Torino. Primo tempo equilibrato con lache in avvio che si rende pericolosa e trova il gol con Pirola. AL 7? su calcio d’angolo palla corta per Candreva che crossa benissimo in area dove Pirola di testa insacca per l’1-0. Ilreagisce subito e trova il pareggio con Ferguson all’11: Kiriakopoulos dalla sinistra crossa in area, Ferguson prende il tempo a Lucumì e di testa trova l’angolino per l’1-1. Ad inizio ripresa laalza i ritmi, sfiora il gol prima con Piatek e poi con Dia e va a segno al 64? proprio con Dia per il 2-1, con l’attaccante che approfitta di una mischia in area e di ...

