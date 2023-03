Leclerc | «Sono contento del secondo posto»

(Di sabato 18 marzo 2023) Domani Jedda si correrà ilGran Premio della stagione e dopo la giornata di qualifiche la griglia di domani sarà aperta da Perez ed Alonso. Pecccato perché poteva esserci un pilota Ferrari in prima fila. Charlesriesce a chiuderele qualifiche di oggi del Gp dell’Arabia Saudita, ma partirà dalla dodicesima posizione a causa dell penalizzazione per ave cambiato la centralina. Dopo la sessione il pilota monegasco ha parlato del suo giro veloce, come riporta La Gazzetta, e di come prevede possa essere la gara di domani. «Il. Questo è un weekend molto difficile, madel mio giro, ho dato tutto,andato al limite. Certo la Red Bull è su un altro pianeta, ...

Secondo posto in pista per la Ferrari di Charles(+0"155) che però partirà dalla 12esima ... 'Non è l'ideale, dovremo vedere bene,cose che purtroppo capitano ed è capitato oggi'. 'Puntare ......Gasly e Ocon nel Q3 Alonso si lancia in pista assieme aSainz Ocon e Gasly Ricordiamo chedovrà pagare 10 posizioni di penalità per aver montato la terza centralina Le differenze...A Jeddah i campioni del mondoandati scaricandosi con il nuovo pacchetto aerodinamico, in ... lavorando soprattutto in ottica gara, non soltanto con il penalizzato. Ferrari lascia ...

Leclerc realista: «Contento del mio giro, ma le Red Bull sono su un altro pianeta» Formula1 Web Magazine

Il messicano ha la meglio su Leclerc per un decimo e mezzo. Il monegasco della Ferrari partirà però 12° per la pena- lizzazione maturata in Bahrain. Conti- nua a sorprendere Alonso, 3° tempo, e ...I ferraristi vogliono una bella gara a Jeddah. Charles: "Bello il secondo tempo, dobbiamo continuare a spingere così". Carlos: "Penso sarò in lotta con Aston Martin e Mercedes, Perez troppo veloce" ...