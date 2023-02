Biasin | «Calhanoglu è diventato una certezza Il rinnovo meritatissimo…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Fabrizioha parlato di Hakan, grande protagonista e autore di un’ottima prestazione ieri sera in Inter-Porto. TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabriziosu Hakan, ieri sera premiato dalla UEFA come MVP di Inter-Porto (vedi articolo). “– Ennesima partita di grande sostanza.– Il premio dell’Uefa come migliore in campo.– La dedica ai suoi connazionali.– Il(meritatissimo) in arrivo.una“. Fonte: Twitter FabrizioInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2021 - ...