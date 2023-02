Le strepitose atlete della ritmica ASU vincono l’argento nella prima di campionato A1

Leggi su udine20

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Ha guadagnato uno strepitoso secondo posto la squadra di ginnasticadell’Associazione Sportiva Udinese al Palasport di Cuneo, dove si è svolta laprova del massimodi serie! A scendere in pedana sono state Tara Dragaš, Elena Perissinotto, Isabelle Tavano e il prestito straniero, la tedesca Anastasia Simakova: «Chi ben comincia è a metà dell’opera – ha commentato il direttore generale di Asu, Nicola di Benedetto, in campo gara assieme alla squadra bianconera -. Le ragazze sono state bravissime. I loro progressi sono evidenti e sono il frutto dell’ottimo lavoro fatto in palestra assieme al team di professionisti che le segue con attenzione e dedizione». Grazie ai 32.750 punti di Simakova al cerchio; i 32.450 di Dragaš alla palla, i 27.850 di Perissinotto nelle clavette e i 29.750 di Tavano al nastro, le ...