Arsenal | Arteta | «Il Brentford ha fatto un gol in fuorigioco e abbiamo perso due punti»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 12 febbraio 2023) Mikel, allenatore dell’, ha parlato al termine del match di Premier League contro il. Le dichiarazioni Mikel, allenatore dell’, ha parlato al termine del match di Premier League contro il. PAROLE – «Gol? Sì, l’ho appena guardato il replay ed è in, sì. E’ frustrante ma probabilmente daranno una spiegazione più avanti nel corso della settimana ma oggi non nenessuna. Devi applicare determinati principi in difesa e lo fai attenendoti alle regole ma all’improvviso vengono applicate regole diverse e tu devi cambiare i tuoi principi. Ditecelo prima. Il? Penso di sì, ma forse spero che sia la telecamera, l’immagine, ma mi sembra l’azione reale. Non lo so, è ...