Ultime Notizie Roma del 08-02-2023 ore 16 | 10

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)dailynews radiogiornale con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Torniamo sul sisma in Turchia e Siria più di 11 mila i morti funzionari dell’organizzazione Mondiale della sanità stimano che le vite mie Però potrebbero essere più di 20000 i feriti sono 37000 il Presidente turco erdogan e si sta recando nel sud-est del paese nelle zone devastate dal terremoto ha colpito dal gelo avendo una ancora salvataggi che sanno di miracolo una bambina di circa 8 anni è stata salvata dopo essere rimasta intrappolata per 40 ore in Siria Turchia un bambino di 8 anni è stato salvato dalle macerie Dopo circa 52 ore un ragazzo è rimasto sepolto invece è stato individuato vivo dopo 48 ore dalle squadre dei Vigili del Fuoco italiani intanto non ci sono ancoradel nostro connazionale Angelo Zen 60 anni andiamo a Londra ...