Schwoch | ' ' Se il Napoli si mette già a pensare alla Chmapions sarebbe un errore' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Stefan, ex attaccante del. Queste le sue parole: "Il segreto di questosta tutto nel lavoro di Spalletti, ma avere una seconda squadra di livello pronta in panchina è un bel contare. -afferma- È il caso di Simeone, averlo che subentra è un lusso per qualsiasi squadra. L'argentino ha fatto una scelta forte: se vuoi giocare sempre, vai in una squadra mediocre. Ma se vuoi vincere e giocarti qualcosa di importante, vai in un grande club e ci provi con tutto quello che hai. Davanti ha un mostro come Osimhen, che ad oggi farebbe la panchina soltanto ad Haaland. -prosegue- Ci sta che Simeone si accontenti di andare in panca, ma da grande professionista risponde sempre al meglio. La ...