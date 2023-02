Sassuolo | Dionisi | «Partite così fanno bene | firmerei per una carriera come Gasperini»

(Di domenica 5 febbraio 2023) Le parole di Alessio, tecnico del, dopo la vittoria dei neroverdi con l’Atalanta, la seconda consecutiva dopo il Milan Alessio, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dei neroverdi sull’Atalanta. Di seguito le sue parole. STRISCIA POSITIVA – «, perché c’è stata una squadra in campo che ha fatto tutto quello che poteva. Abbiamo sofferto nel finale, ma giocavamo contro la squadra più in forma insieme al Napoli. Abbiamo sfruttato la superiorità numerica, abbiamo qualità davanti, siamo andati in vantaggio e poi l’abbiamo gestita. bisogna avere equilibrio, sia nei momenti negativi che ore dopo 2 vittorie». NOVITÁ TATTICHE – «Quando saremo tutti, dando un po’ di ...

Le parole di Alessio, tecnico del, dopo la vittoria dei neroverdi con l'Atalanta, la seconda consecutiva dopo il Milan Alessio, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la ...Commenta per primo L'allenatore delha dichiarato dopo la vittoria in campionato contro l'Atalanta: 'Partite così fanno bene, come quelle precedenti con Milan e Monza . La squadra si è aiutata in campo, facendo tutto ...

Sassuolo, Dionisi: “In campo con consapevolezza. Atalanta Non ci rilassiamo” Mediagol.it

SASSUOLO, DIONISI: "SFRUTTATO LA SUPERIORITA' NUMERICA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Sassuolo, Dionisi e il retroscena su Berardi: "Non è non poco che non sia partito" Tuttosport

Sassuolo, Dionisi: "Partite così fanno bene. Futuro Sono partito dalla D, punto a confermarmi" TUTTO mercato WEB

Sassuolo, Dionisi: 'Via chi non ha motivazioni, che qualità Defrel' | Serie A | Calciomercato.com Calciomercato.com

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo la vittoria contro l'Atalanta: "Partite così fanno bene, perché c'è stata una squadra in campo che ha fat ..."Abbiamo giocato contro la squadra più in salute insieme al Napoli. In undici contro undici ce la stavamo giocando bene, poi abbiamo sfruttato ...