Biglietti | Fiorentina vs Bologna

Leggi su seriea24

(Di sabato 4 febbraio 2023) Domenica 5 febbraio alle ore 18.00, laincontra ilallo Stadio Artemio Franchi di Firenze nell’incontro valevole per la 21° giornata di campionato Serie A Tim. Disponibili per questa gara, in alcuni settori dello stadio le tariffe scontate Ridotto Donna e Ridotto Under 25. Isaranno acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria di ACFhttps://bit.ly/FioTicket, presso ilPoint https://bit.ly/Point in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket. Per maggiori info, modalità di vendita e prezzi clicca qui https://www..com/ Ti aspettiamo al Franchi! Fonte articolo e foto: www.acf.com seriea24.it: Notizie dal ...