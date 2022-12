Ultime Notizie Roma del 31-12-2022 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 31 dicembre 2022)dailynews radiogiornale in ascolto dalla redazione e da parte di Francesco Vitale in studio la scoperta di Papa Benedetto mi rattrista la mia solidarietà va tutti i cattolici con le sue dimissioni aveva dato un segnale forte si è visto prima come un servitore di Dio della sua chiesa Questo è il messaggio scritto su Twitter dalla presidente della commissione europea Ursula von der leyen Alla notizia della morte del papa emerito in un briefing nella stampa Vaticana il direttore Matteo Bruni è riferito i giornalisti delle testate in varie lingue per esempio collegati virtualmente che giovedì 5 gennaio ore 9:30 si terranno i funerali in piazza San Pietro perché tutti dal Santo Padre Bruno è reso noto pure ti avevo detto Ha ricevuto l’unzione degli Infermi mercoledì scorso al termine della Messa del monastero e alla presenza delle memorie nomi Danilo hanno assistito ...