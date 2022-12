Toney è andato in barella a causa di un “preoccupante” infortunio al ginocchio nella vittoria del Brentford

(Di sabato 31 dicembre 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. L’allenatore delThomas Frank è preoccupato ma fiducioso per l’alche ha visto Ivanandare inalla fine dellaper 2-0 sul West Ham United venerdì., che è stato nelle notizie dopo essere stato accusato di 262 violazioni delle regole di scommessa della Federcalcio, ha segnato il primo gol e ha ottenuto l’assist per l’altro prima di essere messo inal 90esimo minuto dopo essere atterrato goffamente suldestro. L’attaccante inglese è ...

Yahoo Eurosport IT

CHE FA IL BRENTFORD -, che non èai Mondiali con l'Inghilterra per un soffio, è fondamentale per il Brentford. La società, attraverso un comunicato ufficiale, ha dichiarato di essere in ...Calcioscommesse, la situazioneha segnato 58 gol in 105 presenze con la maglia del ... Certo, ci èdavvero vicino visto che il ct inglese ha deciso solamente all'ultimo minuto chi ... Toney, bomber discusso: fa felice il Brentford, ma ha 262 accuse a suo carico. In Inghilterra è polemica L'assonanza con il cognome di Luca Toni è un caso, ma Ivan Toney, attaccante del Brentford da 11 reti in 17 partite della massima divisione inglese, sta mettendo insieme cifre da... numero uno. In mol ...