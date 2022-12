Rinnovo o addio | Allegri è irremovibile | è tutto già deciso

numero-diez.com

In caso contrario, visto anche l'alto ingaggio percepito, il rischio di un nuovonon può ... Olivier Giroud che è nettamente il meno a rischio dei tre visto che si lavora sulcon un ...Inoltre, l'allenatore della 'Vecchia Signora' per il momento frena un eventualedi McKennie: Pogba non dà certezze e lo statunitense può essere utilizzato all'occorrenza anche sulla fascia ... Skriniar-Inter, rinnovo o addio Il Milan proverà a trovare un accordo con Rafael Leao per rinnovare il contratto del giocatore. La scadenza è attualmente fissata al 30 giugno del 2024, ...Analoga posizione il club ligure l’ha presa su Jakub Kiwior, ventiduenne difensore centrale polacco che al Mondiale ha confermato quanto di buono fatto in campionato. E nel suo caso la posizione dello ...