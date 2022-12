Napoli | omaggio a Pelè | O Rey diventa una statuina del presepe

(Di sabato 31 dicembre 2022) La città dirende, e lo fa a modo suo. In questo periodo natalizio, infatti, gli scultori delsi sono subito adoperati per dedicare unaanche al campione brasiliano, scomparso all’età di 82 anni. Una tradizione, quella di trasformare i vip in personaggi del, che ha quindi riguardato anche O Rey, leggenda del calcio e icona a livello mondiale. Sotto, la foto postata dall’artista Genny Di Virgilio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Genny Di Virgilio (@divirgilioarte1830) SportFace.

