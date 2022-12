Migliori videogiochi in uscita | Gennaio 2023 | Elenco

Leggi su tuttotek

(Di sabato 31 dicembre 2022) Ecco iin: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch! Buon anno nuovo a tutti! Avete passato un buon Dicembre 2022? Che siate in famiglia, in coppia o con amici, noi di tuttoteK vogliamo iniziare alla grande ilproponendovi una nuova lineup di! Tra iinnon può mancare Forspoken, action RPG di Luminous Productions e pubblicato da Square Enix. Impossibile che non abbiate visto o sentito niente a riguardo: questo gioco ha veramente molto da svelare! Frey, giovane (e normale) newyorkese si ritrova evocata nella terra di Athia, un mondo ...