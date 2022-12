Mattarella | S Craxi | ' le chiavi per interpretare complessità attuale'

La Svolta

... acerrimo rivale di Bettino. 27 maggio - Polemiche per l'intenzione manifestata dal ...ribadisce l'impegno dell'Italia per la pace. 12 giugno - Falliscono i referendum sulla ...... acerrimo rivale di Bettino. 27 maggio - Polemiche per l'intenzione manifestata dal ...ribadisce l'impegno dell'Italia per la pace. 12 giugno - Falliscono i referendum sulla giustizia ... Ultimo'ora: Mattarella: S. Craxi, 'le chiavi per interpretare ... Condividi questo articolo:Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Dal Colle più alto della Repubblica giungono parole di saggezza, l’invito a guardare con ottimismo al nuovo anno che nasce, a ricercare nella for ...(Adnkronos) - Per la seconda volta consecutiva un Presidente della Repubblica viene rieletto al Quirinale, Sergio Mattarella dopo Giorgio Napolitano. Per la prima volta una donna viene nominata presid ...