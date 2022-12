È morto Papa Benedetto XVI | “L’umile lavoratore nella vigna del Signore”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 31 dicembre 2022) “Con dolore informo che ilEmerito,XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano”, si legge nel comunicato della Santa Sede. IlemeritoXVI è. Negli ultimi giorni le sue condizioni si erano fatte preoccupanti ed era assistito dagli infermieri e monitorato dai medici giorno e nottestanza dell’ex monastero Mater Ecclesiae, all’interno dei giardini vaticani. All’età di 95 anni Joseph Ratzinger è deceduto “per un aggravamento dovuto all’avanzare dell’età”, come hanno riferito i sanitari che lo avevano in cura. Il suo stato di salute era peggioratonotte tra il 27 e il 28 dicembre, tanto che all’udienza di mercoledì mattinaFrancesco aveva chiesto ai fedeli “una preghiera ...