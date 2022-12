Dana Saber | “Mi è stato suggerito di baciarlo | se gli piaccio? Può essere”

(Di sabato 31 dicembre 2022)ad Antonella Fiordelisi ha confessato che qualcuno di non ben identificato – su Twitter ipotizzano che sia una conversazione avvenuta in confessionale fra lei e un autore – le avrebbedi baciare George Ciupilan. “Mi èdi“; quando Antonella ha chiesto “Da chi?“,ha fatto il gesto del silenzio e lei ha azzardato: “Mi dici chi è? Ma da loro? Da qualcuno in Casa? Ma da fuori?“. Solo dopo le ha chiesto anche: “Ma tu gli piaci secondo te?“, ottenendo come risposta un sincero: “Può“. L’interesse dinei confronti di George non è nuovo, già giorni fa aveva detto ai suoi coinquilini diattratta dal vippone scatenando l’ironia del web. 24 ...

Grande Fratello

L'attrice di recente ha fatto una battuta infelice alla new entry. A seguito dello sfogo di quest'ultima che è sbottata , la concorrente conosciuta anche come primadonna del Bagaglino si è ...Il rapporto nato nella Casa del Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria continua tra alti e bassi. Parlando con la new entry, la giovane e discussa concorrente della settima edizione del reality ha colto l'occasione per parlare della sua storia e delle sue nuove consapevolezze . La confessione di Antonella ... Dana Saber: Una nuova promessa della recitazione - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Dopo uno scherzo ad Onestini, la VIP racconta di voler diventare un'attrice e in Cortiletto si esibisce in un monologo ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...