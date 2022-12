Da Fontana “profondo cordoglio” per la morte di Benedetto XVI

Il Cittadino di Monza e Brianza

: UN GRANDE UOMO, TEOLOGO E PAPA Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo, dichiara in una nota: "Esprimocordoglio per la scomparsa di Benedetto XVI. Un grande uomo, ...... desidero farLe pervenire le più sentite espressioni del miocordoglio". E ha aggiunto: "... Oltre a lei, ha inviato le sue condoglianze il presidente della Camera, Lorenzo, leghista che ... Morte di Papa Benedetto XVI e le reazioni politiche Il capo dello Stato, l'ex presidente Napolitano, la premier Meloni, i ministri del governo e tutta la politica italiana ricordano Ratzinger come «gigante della fede» e teologo illuminato ...Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, dichiara in una nota: "Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Benedetto XVI. Un grande uomo, ...