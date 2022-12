Così in latino Ratzinger annunciò le sue dimissioni

Leggi su agi

(Di sabato 31 dicembre 2022) AGI - Un annuncio clamoroso, dato dal chiuso di un concistoro. E in. Fu Benedetto XVI stesso, l'11 febbraio 2013, a comunicare ai "fratres carissimi" presenti in sala e, con essi, al mondo intero, "una decisione di grande importanza per la vita della Chiesa", quella delle. "Conscientia mea iterum atque iterum coram Deo explorata ad cognitionem certam perveni vires meas ingravescente aetate non iam aptas esse ad munus Petrinum aeque administrandum", ovvero: "Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l'età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino". "Sono ben consapevole - continuò, sempre in- che questo ministero, per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto non ...