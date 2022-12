Benedetto XVI e il mysterium iniquitatis

(Di sabato 31 dicembre 2022) Al cospetto delle dimissioni diXVI siamo tutti smarriti. La grandezza del gesto chiama credenti e non a riflettere sulla portata storica, sull’immensità di un Papa che impone un finale diverso e straordinariamente umano al suo pontificato rispetto alla spiritualità del trapasso che, secondo tradizione, dovrebbe accompagnare il congedo terreno del vicario di Cristo.lascia e, al netto della spossatezza del suo corpo, ci dice che è lo spirito della Chiesa a essere malato. E che a imporre un epilogo traumatico al suo mandato è la gravità dei fatti del nostro tempo: la morte, e quindi il «normale» ricongiungimento con il Padre, sarebbe stato un fatto naturale, non avrebbe in alcun modo obbligato il mondo a riflettere sull’unicità e drammaticità delle dimissioni. Per cambiare il corso delle cose, dunque, bisognava riscrivere il finale ...

Agenzia ANSA

È morto. Il Papa emerito sarà ricordato per un papato eccezionale. È il primo, in epoca moderna, a essere finito per la volontà del diretto interessato. Da pontifice e teologo, Joseph Ratzinger ...Il mondo delle istituzioni e della politica in Italia non manca di far sentire la propria vicinanza ed esprimere il proprio cordoglio per la morte del papa emerito. Anche facendo ... È morto il Papa emerito Benedetto XVI, i funerali il 5 gennaio - DIRETTA - Speciali Parigi, 31 dic 13:08 - (Agenzia Nova) - Il Papa emerito Benedetto XVI era un uomo di pensiero e un grande teologo cristiano. Lo ha dichiarato la premier francese Eisabeth Borne, “È morto il Papa ...«Conservo un bellissimo ricordo di Papa Benedetto XVI. In particolare quando, nel 2011, ho avuto modo di incontrarlo in occasione della sua visita pastorale a Venezia. Al di là dell’alta e indiscussa ...