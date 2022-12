Beautiful anticipazioni gennaio | chi viene fatto fuori

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 31 dicembre 2022) Continuano gli episodi: cosa succederà durante i prossimi appuntamenti giornalieri? Sono state svelate le attesissime. La nota serie – trasmessa ormai da anni in tutto il mondo – ha saputo conquistare sin dall’inizio l’attenzione di milioni di persone. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo in … L'articolo proda Velvet Gossip.