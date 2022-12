Vlahovic | Juve preoccupata | le prime del 2023 e il Napoli a rischio Quando può rientrare

La Gazzetta dello Sport

La Juventus ha finito la stagione pre Mondiale senza Dusane inizierà quella post Qatar priva del suo bomber principe. Il serbo, da mesi alle prese con la pubalgia, non salterà soltanto l'amichevole di quest'oggi contro lo Standard Liegi (ore 14.30, ...L'ultimo aggiornamento di Allegri risale a- Rijeka: 'Vediamo, è un punto interrogativo. Sta ancora facendo la rieducazione per tornare nelle migliori condizioni. Pogba ha fatto due ... Allarme Vlahovic: il rientro slitta ancora, salta anche il Napoli Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Vlahovic: la Juventus e Allegri dovranno aspettare ancora prima di tornare a vedere il serbo in campo ...Moise Kean cambia agente, così potrebbe cambiare anche il suo destino: il futuro del calciatore sarà ancora alla Juventus