Sequestrato un dipinto di Rubens in mostra a Genova | 4 indagati per esportazione illecita e riciclaggio

(Di venerdì 30 dicembre 2022) I Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale hannol’opera d’arte Cristo risorto appare alla Madre, esposta per la, allestita a Palazzo Ducale e assicurata per il valore di 4 milioni di euro. Ila olio su tela, delle dimensioni di 184×150 cm, è attribuito all’artista Peter Paule alla sua bottega. I reati ipotizzati sono quelli diun quadro diesposto a Palazzo Ducale diL’Arma, nel corso di una complessa indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di, ha eseguito oggi il provvedimento. Gli inquirenti hanno accertato che il prezioso ...

Agenzia ANSA

L'opera, una olio su tela delle dimensioni di 184 150 cm, è stata messa in mostra per la prima volta a Genova, città alla quale Rubens era particolarmente legato avendoci soggiornato in ...I Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale hannol'opera d'arte "Cristo risorto appare alla Madre", esposta per la mostra "Rubens a Genova", allestita a Palazzo Ducale, e assicurata per il valore di 4 milioni di euro. I reati ipotizzati ... Sequestrato quadro di Rubens a Palazzo Ducale a Genova Il quadro ‘Cristo risorto appare alla madre' di Pieter Paul Rubens esposto a Palazzo Ducale di Genova è stato sequestrato dai Carabinieri del ... sarebbe un problema legato ai passaggi di proprietà ...I carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Genova hanno sequestrato il 'Cristo risorto appare alla madre' di Rubens esposto al Palazzo ducale ...