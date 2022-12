Sci alpino | quando le prossime gare? A Zagabria solo le donne | uomini a Garmisch! Date | programma | orari | tv | calendario

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Sarà un inizio di anno nuovo completamente dedicato ai rapid gates quello che attende il Circo Bianco. La Coppa del Mondo di sci2023, infatti, aprirà i battenti con due slalom per quanto riguarda il comparto femminile e un altro per quanto riguarda quello maschile, per togliere la ruggine di dosso dopo i giorni di riposo attorno al Capodanno. Le atlete saranno di scena a(Croazia) il 4 e 5 gennaio per due prove tra i pali stretti sulla Crveni Spust, entrambe inpomeridiani, mentre glisaranno impegnati a Garmisch-Partenkirchen (Germania) per una vera e propria “new entry” ovvero uno slalom in notturna sulla pista denominata Gudiberg. Un rientro in pista tutto dedicato ai pali stretti per il Circo Bianco, con punti pesanti in palio. Vedremo come sarà la situazione della pista di ...