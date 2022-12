Sampdoria | Secolo XIX | Sabiri positivo al Covid | è bloccato in Germania

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Laattende il rientro di, ma questo non sarà possibile per almeno qualche altro giorno. Il trequartista marocchino era atteso a Bogliasco ieri, ma secondo quanto riporta IlXIX, ha comunicato alla società di essere rimasto inin quanto risultatoal. A questo punto la sua presenza in campo contro il Sassuolo mercoledì prossimo appare abbastanza improbabile, dato che finora non ha ancora svolto un allenamento dopo la fine dei Mondiali. SportFace.

TUTTO mercato WEB

L'ex allenatore della, Beppe Iachini ha parlato delle prospettive salvezza della squadra blucerchiata alXIX: "Può salvarsi, ci sono ancora tanti punti a disposizione. Sarà importante trovare continuità di ...Le parole di Beppe Iachini, ex allenatore della, sulla situazione del club blucerchiato in Serie A Beppe Iachini ha parlato della situazione in Serie A dellaa IlXIX. PAROLE - "Può salvarsi, ci sono ancora tanti punti a disposizione. Sarà importante trovare continuità di risultati e ritrovare fiducia, entusiasmo, tornare a giocare ... Il Secolo XIX sulla Sampdoria: "L'enigma Sabiri" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...