(Di venerdì 30 dicembre 2022) Resta invariato il trend. 'Proseguiremo le analisi per il sequenziamento, augurandoci di trovarevarianti già presenti in Italia'. Pronti due '...

Resta invariato il trend. 'Proseguiremo le analisi per il sequenziamento, augurandoci di trovare ancora varianti già presenti in Italia'. Pronti due 'Covid ...Lo comunica l'assessore al Welfare di Regione Lombardia in relazione allo screening effettuato ieri asul volo arrivato dalla Cina . 'Lunedì 2 gennaio - continua l'assessore regionale al ... Malpensa, Bertolaso: ancora positivi al Covid la metà dei passeggeri dalla Cina "Proseguiremo le analisi per il sequenziamento, augurandoci di trovare ancora varianti già presenti in Italia". Pronti due 'Covid hotel' ...Milano, 30 dic. (LaPresse) - "Sono 26 i tamponi risultati positivi allo screening effettuato, ieri pomeriggio, a Malpensa, a 56 passeggeri del volo ...