L’Inter omaggia Pelé | “Ha fatto sognare un intero popolo Il re”

Leggi su intermagazine

(Di venerdì 30 dicembre 2022)omaggio Pelè nel giorno della sua dipartita Una triste per tutto il mondo del calcio. Nella prima serata di ieri in Italia, si spegneva all’età di 82 anni. Tra i tantissimi messaggi di ricordo non poteva mancare quello del, che ha pubblicato un messaggio di omaggio sul proprio sito uffiiciale. “FC Internazionale Milano, il suo presidente Steven Zhang, il Vice President Javier Zanetti, gli Amministratori Delegati Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, l’allenatore Simone Inzaghi e il suo staff, i calciatori e tutto il mondo Inter, si uniscono al cordoglio per la scomparsa del grande. Il re. Quello a cui i bambini di tutto il mondo si sono ispirati, quello che haunper anni e anni, ...