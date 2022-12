Corriere dello Sport

ROMA - L'indice di liquidità blocca il mercato dellaa gennaio. Vendere per acquistare è la regola: possono essere comprati nuovi calciatori rispettando gli stessi parametri economici di quelli venduti. Kamenovic, finito allo Sparta Praga in ...Restano idell'energia e dei migranti. "Quatargate devastante, non si devono... Manovra, ... Regione, Meloni rischia un altro bagno Un dubbio si è insinuato nel centro - destra: l'alleanza ... La Lazio e i nodi di mercato: ecco i giocatori che potrebbero lasciare a gennaio I biancocelesti devono vendere per acquistare. Tra esuberi e calciatori che non hanno convinto, si studia il piano migliore ...ROMA (politica) - Le parole di Conte 'Donatella incarna perfettamente valori e competenze che riteniamo imprescindibili per offrire ai cittadini una proposta credibile' ilmamilio.it ...