Il surrealismo gioca con il what if? e distinti signori ottocenteschi diventano Goldrake

Il Riformista

... vi è un mix di ribellione, preoccupazione, ma anche humor e. Di seguito i nomi degli ...quell'aria bonacciona alterna scene in cui tenta di bere da una bottiglia di rum e altre in cui......quale ha più volte assunto posizioni dissonanti e dure nei confronti degli eccessi del... In Circostanza apodittica Carlàcon le parole, usando per il titolo dell'opera un termine che ... Il dramma di Antonio Civiletti, muore a 38 anni mentre gioca a padel: “Hai cambiato nostre vite in mezz...